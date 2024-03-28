"Здесь будет создан современный музейно-выставочный комплекс имени нашего земляка Ильи Ивановича Машкова, который объединит историческое наследие нашего Отечества, память об исторических событиях, общенациональное творческое наследие Александры Николаевны Пахмутовой (родилась в Волгограде — ИФ) и многих выдающихся людей России и Волгоградской области", — приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова.

По данным пресс-службы, в обновленном здании ЦУМа разместят более 14 тыс. предметов искусства из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.Машкова, организуют залы для выставок крупнейших музеев страны и мира, частных коллекций, оборудуют еще около 20 площадок для семейного досуга, обучения и творческого самовыражения. В подвале ЦУМа сохранят экспозицию музея "Память". Планируется, что ежедневно посещать площадку смогут около 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что волгоградское АО "Приволжтрансстрой" победило в торгах на реконструкцию здания ЦУМа. Сумма контракта — 2,5 млрд рублей. В рамках контракта компания обязана демонтировать пристройки, лестницы, колонны, провести перепланировку помещений, обустроить лифты и построить пятый этаж.

Сталинградский ЦУМ, который считался одним из лучших универмагов СССР, открылся в июне 1938 года. Три этажа были отданы под торговлю, на четвертом располагалась администрация, красный уголок и комната матери и ребенка, подвал заняли склад и мастерские.

С началом войны подвал ЦУМа активно использовался. Сначала здесь работал медпункт 10-й стрелковой дивизии НКВД. Во время отступления советской армии в этих помещениях прятались бойцы и местные жители, затем там обустроили немецкий госпиталь и штаб. 31 января 1943 года в подвале сталинградского ЦУМа взяли в плен командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса.

Во время войны универмаг сильно пострадал, но в 1949 году его восстановили, сохранив архитектуру конца 1930-х годов.

В 2020 году волгоградские власти приняли решение превратить ЦУМ в историко-культурный центр с музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова. В 2023 году Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на работы по реконструкции ЦУМа.