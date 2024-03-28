Концепция развития территории предполагает создание арт-объектов, музея жилища и музея Венеры, иммерсивного маршрута, оборудованных для туристов палеолитических стоянок и видовых площадок.

"Для бизнеса подготовлены актуальные инвестиционные предложения. Компании, которые заинтересованы в развитии бизнеса в направлении туризма, могут создать: круглогодичный глэмпинг, тематический ресторан, конно-спортивный клуб, спортивно-развлекательный парк, детский лагерь, термальный комплекс и другие объекты", — говорится в сообщении.

Парк расположится на территории трёх поселений Хохольского района — Костёнковского, Борщёвского и Архангельского. Его территория составит около 16 тыс. га. Проект будет реализован в ближайшие несколько лет.

Вся территория проектирования парка является объектом культурного наследия регионального значения. Территория села Костенки располагает значительной концентрацией палеолитических стоянок открытого типа.

Также на территории расположен музей-заповедник "Костенки" (памятник верхнего палеолита). Фонды музея представляют собой коллекции каменных и костяных орудий, произведений искусства. Сам музей построен над древним жилищем человека, сооруженным из костей мамонта, возраст которого превышает 20 тыс. лет.