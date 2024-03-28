"У нас есть фондовая комиссия. Но мы очень привередливы. Не каждый дар мы принимаем в музейную коллекцию. Каждый наш даритель — совершенно невероятная личность: Карисалов, Абрамов, у нас есть замечательные друзья. Есть проекты совместные, через которые происходит дарение. Особые дары — это дары художников", — отметил Пиотровский.

Заведующая сектором новых поступлений Эрмитажа Марина Блюмин рассказала, что предложения поступают от коллекционеров, частных лиц, художников. "Сам факт желания не означает, что музей принимает все то, что дарят. Без экспертизы ни один предмет в музейное собрание не поступает", — пояснила она.

По ее словам, меценат Михаил Карисалов ищет предметы мебели, которые украшали интерьеры Зимнего дворца. В 2017 году в Эрмитаж вернулись столы, стулья, диваны. В 2023 году — 136 предметов из 12 императорских сервизов. "В этом году мы получили еще 500 предметов. У нас будет самое крупное собрание в мире императорских сервизов XVIII-XX веков", — добавила Блюмин.

Кроме того, музей за последние годы получил "Пейзаж с купальщицами", портреты императоров и императриц. В 2023 году представили портрет Петра Первого и парадный портрет Елизаветы Петровны. "Сегодня анонсируем еще один дар, связанный с императорской яхтой "Полярная звезда". Спущена на воду она была в 1889 году. Теперь у нас есть мебель с этой яхты", — отметила заведующая сектором.

Она подчеркнула, что в 2023 году Эрмитаж в целом получил в дар 320 предметов общей стоимостью 230 миллионов рублей.

"Несмотря на политическую обстановку, мы продолжаем получать дары из-за рубежа. Из Франции в феврале к нам поступила картина Колина Алупи "Монастырь Голия в Яссах", — сказала Блумин.