По данным следствия, января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Следствие полагает, что таким образом фигурант незаконно получил более 1 млн рублей.
Также, как считают следователи, с июня 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемый неоднократно присваивал вверенные ему средства, представляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о понесенных командировочных расходах.
Следователи при содействии сотрудников управлений МВД и ФСБ России по Магаданской области провели обыски по местам жительства и работы обвиняемого, в ходе которых изъяты документы.
Суд рассматривает ходатайство следователя об аресте обвиняемого.
На сайте СВ МТУ Росавиации сообщается, что управлением с ноября 2021 года руководит Алексей Радюк.