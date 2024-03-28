"Весенне-летнее расписание дополняется прямыми регулярными рейсами из Саранска и Ижевска в Республику Дагестан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы из Махачкалы в Ижевск будут выполняться с 1 июня по вторникам и субботам, обратные рейсы — со 2 июня по вторникам и воскресеньям.

Отмечается, что перелеты будут производиться совместно с авиакомпанией "Икар" на самолетах Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Ранее сообщалось, что Nordwind весной увеличит до девяти число городов ПФО с рейсами в Дагестан — из Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Саранска, Кирова, Оренбург, Ульяновска, Перми, Самары.