"По решению депутатов мемориальную доску установят на здании областного управления Роспотребнадзора", — сказал собеседник агентства.

На доске будет такая надпись: "SALUS POPULI SUMMA LEX EST (благополучие народа является наивысшей ценностью), ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ, 1860-1920, эпидемический и санитарный врач, изобретатель эффективной паровой дезинфекционной камеры, работал в Новгороде с 1891 по 1917 годы".

Как уточнили в мэрии и Новгородском государственном музее-заповеднике, доска в память Мандельштама станет в Великом Новгороде первой с тестом на латыни.

Кроме этого, депутаты большинством голосов поддержали предложение установить на фасаде Центральной горбольницы мемориальную доску в память о нескольких местных медиках, погибших в годы эпидемии COVID-19.

"Работы по изготовлению и установке досок будут произведены за счет (меценатов)", — добавили в думе.