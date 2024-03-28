"В рамках выданного разрешения планируется проведение обследования конструкций памятника в виде шурфов и зондажей", — говорится в сообщении.

Казначейский корпус, находящийся на заднем дворе обители с северо-восточной стороны, был построен в середине XVII века по проекту архитектора Д.Ф. Борисова.

Здание предназначалось для лиц приказной администрации, сопровождавших царя Алексея Михайловича в богомольных походах. Здесь также располагались дьяки и подъячие, занимавшиеся ведением обширного монастырского хозяйства. Корпус назывался казенной палатой, пояснили в ведомстве.