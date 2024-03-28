Как сообщила пресс-служба аэропорта, речь идет как о регулярных, так и о чартерных рейсах в рамках пакетных туров.

Международные рейсы будут выполняться в Анталью, Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх, Хургаду.

Внутренние рейсы предлагаются в 20 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Томск, Тюмень, Уфу и Челябинск.

"Возможность полета по популярным российским курортным направлениям из Нижнего Новгорода в Сочи будет представлена одновременно сразу у трех авиакомпаний. А в Анталью пассажиры смогут отправиться не только в рамках пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпании "Аэрофлот", — отмечается в сообщении.

Весенне-летнее расписание будет действовать с 31 марта до 26 октября. Полетную программу планируют выполнять 16 авиакомпаний.