В ходе встречи, в которой участвовали председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и коммерческий директор "Новапорта" Сергей Дмитриев, были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в сфере авиаперевозок пассажиров, а также "налаживание аэропортового обслуживания на высоком уровне", говорится в сообщении.

"В области много исторических, культурных и туристических мест, и с увеличением количества маршрутов можно обеспечить привлечение большего числа туристов", — отмечает пресс-служба.

По данным сайта "Новапорта", компания владеет или управляет контрольными пакетами в 21 региональном аэропорту: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минеральных Водах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, Воронеже, Саранске, Белгороде, Нальчике, Барнауле, Пскове и в грузовом терминале "Пулково" (Санкт-Петербург), а также миноритарным пакетом (49%) в аэропорту Ставрополя. Через компанию "Аэропорты большой страны" (совместное предприятие с группой "Аэропорты регионов") "Новапорт" участвует в капитале аэропортов Благовещенска, Магадана, Оренбурга, Орска, Магнитогорска и Элисты.

Пассажиропоток по всей сети "Новапорт" в 2023 году составил 32 млн человек — это на 7% больше, чем в 2022 году.