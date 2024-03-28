«Количество бронирований номеров в отелях сети Cosmos Hotel Group с января 2024 года превышает прошлогодние показатели на 20%, глубина бронирований номеров в отелях разных регионов РФ выросла на 50% по сравнению с 2023 годом. На 40% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на семейные номера и сьюты», — говорится в сообщении.

Растет число запросов и на отели с системой «все включено».

«Видим также рост интереса туристов к отдыху в формате «все включено». Но дефицит предложения в этом сегменте пока значительный: на данный момент не более 15-20% курортных отелей черноморских курортов (преимущественно Краснодарского края) и некоторые курорты Подмосковья предлагают гостям такой формат», — отмечают в компании.

Еще один тренд в предпочтениях туристов – рост спроса на отдых в отелях с оздоровительными комплексами и программами. По данным Cosmos Hotel Group, в 2024 году число запросов выросло более чем на 25% год к году.

Президент компании Александр Биба считает, что в ближайшие годы в России будет наблюдаться дефицит таких отелей.

«Что касается тренда на оздоровительный отдых, то в ближайшие пять лет точно, мы будем наблюдать нехватку медицинско-оздоровительных комплексов по стране. Некоторые из них, которые относились еще к советскому наследию, успешно прошли реновацию и ждут гостей, но из-за высокого спроса этого объема, безусловно, недостаточно для того, чтобы закрыть потребности всех российских гостей», — подчеркивает он.

В портфель Cosmos Hotel Group входят около 40 отелей категорий от 3* (городские отели) до 5* (в том числе и курортные комплексы) в 20 городах России.