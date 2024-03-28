"Проект является агротуристическим — на территории более 200 га расположен фруктовый сад. Здесь выращивают разнообразные сорта плодовых культур- сливы, яблоки, вишни. Ежегодный урожай — 10 тыс. тонн плодов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс построен на грантовые средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Министерством по туризму и народным художественным промыслам республики предоставляются гранты в форме субсидий на государственную поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Всего за 2022 и 2023 года в республике поддержаны 28 проектов на 140 номеров и 481 койко-место.