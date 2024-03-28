"Туркменистан с 1993 года является членом ЮНВТО и более чем за 30 лет мы накопили полезный опыт сотрудничества", — сказал Бердымухамедов на встрече с генсеком Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили, прибывшим в Ашхабад для участия в международной конференции "Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане".

Президент также выразил поддержку установлению более эффективных двусторонних отношений, отвечающих современным реалиям и возможностям Туркменистана, пишет газета. По его мнению, проведённые в рамках визита двусторонние встречи послужат дальнейшему расширению сотрудничества между республикой и ЮНВТО.

В настоящее время Туркменистан уделяет особое внимание развитию туристической отрасли. "Туркменистан с древних времён являлся центром цивилизаций, где проходил Великий Шёлковый путь. Исторические объекты Куняургенча, Древнего Мерва и Нисы, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, дают возможность ознакомиться с уникальным культурным наследием и древней историей туркменского народа", — подчеркнул Бердымухамедов.