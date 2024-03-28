Президент также выразил поддержку установлению более эффективных двусторонних отношений, отвечающих современным реалиям и возможностям Туркменистана, пишет газета. По его мнению, проведённые в рамках визита двусторонние встречи послужат дальнейшему расширению сотрудничества между республикой и ЮНВТО.
В настоящее время Туркменистан уделяет особое внимание развитию туристической отрасли. "Туркменистан с древних времён являлся центром цивилизаций, где проходил Великий Шёлковый путь. Исторические объекты Куняургенча, Древнего Мерва и Нисы, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, дают возможность ознакомиться с уникальным культурным наследием и древней историей туркменского народа", — подчеркнул Бердымухамедов.