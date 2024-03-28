"Планируется, что строительно-монтажные работы в пункте пропуска Марково-Хулинь будут завершены к концу 2024 года, эксплуатация начнется в 2025 году", — говорится в сообщении.

Ожидается, что реконструкция и введение в эксплуатацию пункта пропуска Турий Рог-Мишань завершатся в 2026 году.

Росгранстрой в феврале сообщал, что в пункте пропуска Марково выполняются работы по возведению конструктивов зданий и сооружений, ведется монтаж инженерных сетей. Строительная готовность объекта — 34%. После завершения работ пропускная способность Марково составит 150 транспортных средств в сутки — 130 грузовых и 20 пассажирских. Количество полос движения увеличится с четырех до восьми, из них четыре полосы — для грузового транспорта, две — для автобусов, две резервные полосы. Марково будет работать ежедневно, ранее погранпереход работал пять дней в неделю. Также сообщалось, что разработан проект реконструкции автомобильного пункта пропуска Турий Рог.