"К несчастью, шесть человек потеряли жизни, один сильно пострадал. Это были рабочие, которые вышли в ночную смену на ремонтно-дорожные работы", — сказал Буттиджич на брифинге в Белом доме.

По словам министра, оперативная реакция на инцидент предотвратила гибель десятков людей.

"Если бы не эти факторы, в том числе усилия тех, кто среагировал на происшествие, а также время суток, когда произошел инцидент, могли бы погибнуть десятки людей", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения моста на нем находились восемь работников, двух из них удалось извлечь из воды.

Буттиджич добавил, что, если выяснится, что в столкновении судна с мостом виноваты частные компании, они понесут за это ответственность. Он отметил, что восстановление моста и открытие находящегося неподалеку порта является приоритетом для администрации президента США Джо Байдена.

Также председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди рассказала CNN, что следователям удалось ночью попасть на борт судна, чтобы осмотреть машинное отделение и капитанский мостик, а также собрать все электронные носители и документацию.

Она отметила, что NTSB также располагают "записью данных, которая, по сути, является "черным ящиком". Ожидается, что информацию из него удастся извлечь позже в среду.

Во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. На борту судна во время столкновения находились 22 члена экипажа.