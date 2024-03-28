"Световой день продолжает увеличиваться, в связи с этим в график работы городского наружного освещения внесены необходимые корректировки. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше",- сказал Бирюков журналистам в четверг.

Диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. "Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше",- сказал заммэра.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центральной части города.

По словам Бирюкова, за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.