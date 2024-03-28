Соответствующее распоряжение подписано во вторник, 26 марта, по результатам археологических полевых работ.

"Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения", — говорится в сообщении.

Культурный слой представляет собой светло-коричневую плотную супесь. В ходе работ были обнаружены археологические находки в виде фрагментов керамических и металлических изделий, отметили в ведомстве.

Выявленный объект археологического наследия "Городище "Хочема", I тыс. до н.э." относится к редкому для Подмосковья типу селищ эпохи великого переселения народов. Полученный археологический материал позволяет характеризовать памятник как городище дьяковской культуры, относящейся к периоду раннего железного века.