"Компенсация родителям за приобретенную путевку не меняется с 2011 года и составляет всего 8 тыс. руб. (16,4 тыс. руб. — для малоимущих семей), это всего лишь 12% ее реальной стоимости. И мы считаем, что ее размер необходимо увеличить до 30%, с ежегодной индексацией в дальнейшем", — цитирует пресс-служба председателя ФППК Дмитрия Кравченко. С этой инициативой он выступил на заседании краевой трехсторонней комиссии, где обсуждалась подготовка к летней оздоровительной кампании.

По словам Кравченко, летом в детских лагерях круглосуточного пребывания смогут отдохнуть и оздоровиться только 6% от общего числа приморских школьников, что напрямую связано со стоимостью путевок. Сегодня это в среднем 63 тыс. рублей за двухнедельную смену при том, что номинальная заработная плата в регионе — 70,3 тыс. руб, добавил он.

По данным ФППК, из-за дороговизны отдыха в круглосуточных оздоровительных центрах растет нагрузка на пришкольные лагеря с дневным пребыванием, за последние три года число посещающих их детей выросло вдвое. В них отдыхают почти 80 тысяч ребят, это 40% от общего количества в крае.

Профсоюзы обращают внимание на стоимость набора продуктов питания в таких лагерях и настаивают на увеличении финансирования этой статьи расходов.

"В сравнении с предыдущим годом продуктовый набор проиндексирован всего на 4%, в то время как реальное повышение составило почти 20%. На ту сумму, что выделяется сегодня, сложно обеспечить разнообразный и полезный рацион для наших детей, и о полноценном оздоровлении не может быть и речи. Считаем, ее необходимо увеличить", — сказал председатель ФППК.

Власти региона ранее сообщали, что летом 2023 года в крае работали 567 детских лагерей, в них отдохнули более 190 тысяч ребят. Финансирование летней оздоровительной кампании в 2024 году составит 392 млн рублей, что на 177 млн рублей больше, чем в 2023 году.