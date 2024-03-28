Полеты запланированы по пятницам. Вылет из Тюмени планируется в 08:50 (06:50 мск). Время в пути составит 5 часов 30 минут.

Рейсы будут выполняться на авиалайнерах Boeing-737-800, рассчитанных на перевозку до 189 пассажиров.

Всего в маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений.

По данным расписания "Рощино", в настоящее время рейсы в Анталью из Тюмени выполняет Turkish Airlines.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.