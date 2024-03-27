Экскурсию подготовили специалисты Петровского колледжа после обучения по программе "Открытая промышленность". Она предназначена для школьников 5-9 классов и посвящена, в частности, работе современной промышленности в областях судостроения, строительства, информационных и компьютерных технологий.

Экскурсия проходит в историческом здании 1898 года постройки, где вначале размещался завод металлических изделий Преловского, во времена СССР — школа, а затем училище по подготовке рабочих железнодорожного транспорта.

Так, посетителям при помощи виртуальной реальности и современного оборудования объяснят, как происходит процесс проектирования и строительства судов, как работают токарные станки, как программируют роботов.

Уточняется, что на текущий момент в Петербурге 30 предприятий завершили участие в программе "Открытая промышленность", создав свои туристские экскурсионные маршруты для популяризации отечественной промышленности, демонстрации достижений, продукции и технологических процессов, а также для профориентации студентов и школьников.