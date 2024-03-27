Экскурсия проходит в историческом здании 1898 года постройки, где вначале размещался завод металлических изделий Преловского, во времена СССР — школа, а затем училище по подготовке рабочих железнодорожного транспорта.
Так, посетителям при помощи виртуальной реальности и современного оборудования объяснят, как происходит процесс проектирования и строительства судов, как работают токарные станки, как программируют роботов.
Уточняется, что на текущий момент в Петербурге 30 предприятий завершили участие в программе "Открытая промышленность", создав свои туристские экскурсионные маршруты для популяризации отечественной промышленности, демонстрации достижений, продукции и технологических процессов, а также для профориентации студентов и школьников.