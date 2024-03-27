Ранее допуск, позволяющий летать в Макао до 7 раз в неделю, принадлежал авиакомпании Royal Flight (прекратила деятельность после введения в 2022 году антироссийских санкций). Допуск будет выдан "Аэрофлоту" с 31 марта.

Аналогичное решение принято по допускам Royal Flight к рейсам из Москвы в Джербу и Энфиду (Тунис). Они будут выданы "Аэрофлоту" также с 31 марта. В Джербу компания сможет летать до 7 раз в неделю, в Энфиду — до 3.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" получила допуск к рейсам из Санкт-Петербурга в турецкий Измир (до 2 р/н). Кроме того, со 2 апреля ей обещан временный допуск к полетам из Владивостока в Шанхай (до 3 р/н)

Сейчас китайская маршрутная сеть "Аэрофлота" состоит из рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санью (остров Хайнань). На 1 апреля было анонсировано открытие маршрута Москва-Чэнду, однако в системе бронирования компании этот рейс сейчас отсутствует.

Рейсы в Энфиду "Аэрофлот" планировал запустить еще в мае 2023 года, но этого не произошло.