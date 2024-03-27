"Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея", — сказал Песков.

Он отметил, что глава государства "осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами". "После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области", — сказал Песков.

Он сообщил, что это будет "достаточно подробная встреча, свободный разговор". "После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей. И отдельно президент посетит государственный центр боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны Российской Федерации", — добавил пресс-секретарь.

Торжок — один из древнейших городов Верхневолжья, основанный на рубеже IX-X веков на берегах реки Тверцы. Он входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными. Территория города — уникальный комплекс архитектурных и археологических памятников.