Перечень поручений президента по итогам его визита в Калининградскую область 25 января опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить повышение пропускной способности "Храброво", предусмотрев в том числе строительство магистральной рулежной дорожки (МРД), определить сроки проведения строительных работ с учетом прогнозируемого туристского потока в Калининградскую область, а также объемы и источники их финансирования. "Доклад — до 15 сентября 2024 года", — говорится в документе.

Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный, на аэродроме необходимо удлинить магистральную рулежную дорожку, которая является федеральной собственностью. Речь идет о том, что она должна увеличиться примерно на 2 км. Ранее, по его словам, была информация, что Минтранс РФ планирует привлечь 5,5 млрд рублей на развитие аэродрома в "Храброво" из бюджета 2025 года.

На сегодня проекта модернизации МРД пока что нет. Если федеральным властям удастся предусмотреть финансирование в 2025 году, то проектные работы, организационные и юридические вопросы могут быть завершены в 2026 году. На аэродром строители смогут выйти в 2027 году, уточнил Корытный.

Он также отметил, что модернизации МРД будет предшествовать реконструкция аэровокзала "Храброво", площади которого увеличатся на 10 тыс. кв. метров. Проект будет подготовлен в 2024 году, а сами работы стартуют в 2025 году.

"Сейчас наши технические возможности МРД и ВПП (взлетно-посадочной полосы — ИФ) позволяют выполнять 16 операций в час. При удлинении МРД этот показатель составит 23 операции, что серьезно отразится на показателях работы аэропорта. Это позволит "Храброво" обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта способны принимать до 5 млн человек", — заключил Корытный.

АО "Аэропорт "Храброво" по итогам 2023 года обслужил 4,3 млн человек, что на 14,9% больше чем за предыдущий год. Это рекорд в истории аэропорта.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.