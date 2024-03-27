Выручка увеличилась на 23% — до 2,77 млрд рублей, себестоимость — на 7,4%, до 1,19 млрд рублей. В результате валовая прибыль компании выросла на 38%.

В прошлом году прочие доходы АО увеличились в 2,6 раза — до 141,3 млн рублей, прочие расходы, напротив, сократились в 2,9 раза, до 11,2 млн рублей.

Отмечается, что в прошлом году обществом была распределена чистая прибыль за 2020-2022 годы и 9 месяцев 2023 года, дивиденды начислены в размере 1 млрд 156,687 млн рублей, выплачены на такую же сумму "с зачетом встречных обязательств". За 2022 год было начислено и выплачено дивидендов на сумму 536,016 млн рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась с 305,8 млн рублей на конец 2022 года до 388,3 млн рублей на конец 2023 года, дебиторская — с 66,79 млн рублей до 314,01 млн рублей.

Как сообщалось, международный аэропорт Челябинска в 2023 году обслужил 2,162 млн пассажиров, что на 12,5% больше, чем в 2022 году.

Аэропорт Челябинска входит в число аэропортов базирования авиакомпании Red Wings.