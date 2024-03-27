"Приняли решение о закрытии "Удельной" на капитальный ремонт с 1 июня — после завершения текущего учебного года. По плану срок ремонта — 11 месяцев, но сделаем все возможное, чтобы открыть станцию раньше", — написал Поляков.

По словам вице-губернатора, "Удельную" не ремонтировали с момента открытия, и за 42 года работы станции "часть конструкций наклонного хода и вестибюля пришла в негодность". Планируется также отремонтировать помещения эскалаторного, кассового и машинного залов, служебные помещения, обновить инженерные сети.

Во время ремонта станции пассажиров будут обслуживать 13 маршрутов наземного транспорта, добавил Поляков.

Согласно сайту госзакупок, контракт на капитальный ремонт "Удельной" Петербургский метрополитен подписал с ООО "Ленспецавтоматика", стоимость работ — 1,86 млрд рублей.

Станция "Удельная" располагается на Московско-Петроградской ("синей") линии Петербургского метрополитена. Открыта в 1982 году.