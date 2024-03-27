"Число кисловодских гостей, отказывающихся уплачивать курортный сбор, составляет 0,2% от общего числа туристов. В то же время количество отдыхающих, которым представлены льготы для пребывания, стало на 7% больше", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы,за последние годы в Кисловодске наблюдается резкий рост числа отдыхающих. При этом ставка курортного сбора не отталкивает туристов от отдыха на курорте.

"Если за 2 месяца 2023 количество отказников было 146 человек, то в 2024 за аналогичный период стало 90. И это при том, что ставка курортного сбора была увеличена в 2 раза. Это говорит о том, что туристы видят, как реализуются средства курортного сбора, и как это делает наш город привлекательнее и комфортнее", — цитирует пресс-служба главу курорта Евгения Моисеева.

Город-курорт Кисловодск является курортом федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. В нем расположено более 120 гостиниц и санаториев, национальный парк "Кисловодский" и 10 собственных источников нарзана Кумского месторождения.