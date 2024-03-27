"Организация намерена активизировать сотрудничество с Туркменистаном, привлекая большое количество международных экспертов для создания многосторонних туристических продуктов", -сказал Пололикашвили на полях состоявшегося в среду в Ашхабаде международной конференции по развитию туризма в Туркменистане.

Глава UNWTO заявил, что в Туркменистане за последние 30 лет была проделана колоссальная работа.

"Сегодня в Туркменистане создана высококачественная инфраструктура для активного развития туристической индустрии. Поэтому эта страна имеет огромный потенциал для привлечения туристов со всего мира", — сказал Пололикашвили.

Он отметил, что сейчас идет лишь начальный этап партнерства с Туркменистаном и выразил уверенность, что в перспективе будет реализовано много совместных проектов, призванных приносить выгоду стране, UNWTO и любителям туризма.