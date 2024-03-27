"Главный вопрос сейчас — обеспечение безопасности жителей Ставрополья и гостей, которые к нам приезжают. Впереди открытие курортного сезона, запланировано много активностей. Все массовые мероприятия должны проходить при обязательном согласовании с правоохранительными органами и безусловном соблюдении требований мер безопасности", — цитируются в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

В пресс-службе отметили, что по поручению Владимирова главы Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков, Лермонтова и Минераловодского округа в ближайшие дни проведут заседания антитеррористических комиссий. На них будут отработаны вопросы безопасности с собственниками каждого из санаториев в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов оказать максимальное содействие сотрудникам прокуратуры, которые по поручению руководства Совета Безопасности РФ проведут в регионе тотальную инспекцию мест массового скопления людей на предмет безопасности.

Кавказские Минеральные Воды — курорт федерального значения в Ставропольском крае. В него входят города-курорты Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, а также город Лермонтов, городские округа Георгиевский, Минераловодский и Предгорный. В регионе около 130 санаториев и 365 гостиниц. В прошлом году, по данным Росстата, курортный регион посетило около 2,8 млн человек.