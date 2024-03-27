Трасса Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое связывает районные центры северо-востока Верхневолжья Сандово, Молоково, Красный Холм как между собой, так и с областной столицей, а также соединяет регион с соседней Вологодской областью. Автодорога входит в опорную сеть Тверской области.

"На сегодняшний день отремонтировано уже 44 км дорожного полотна из 68 км. В 2024 году работы пройдут на участке в Сандовском округе протяжённостью 8,2 км", — говорится в сообщении.

Подрядная организация расчистит полосу отвода, отфрезерует изношенное покрытие, проложит геосетку и устроит два слоя нового асфальтобетона. Будут обновлены съезды, заездные карманы, посадочные площадки и трубы.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установят барьерное ограждение, знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку термопластиком.

В общей сложности в прошлом году по нацпроекту было отремонтировано более 500 км региональных дорог и улиц Твери, добавили в пресс-службе.