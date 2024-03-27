«Мы далеко продвинулись в национальном законодательстве по развитию экологического туризма. Но это пока только законодательство. Теперь нужно, чтобы механизмы заработали. Сегодня мы видим большой интерес широкого круга инвесторов к тому, чтобы вкладываться в туризм на особо охраняемых природных территориях, но для этого нужно создавать базовые условия», — сказал он в рамках сессии совета по туризму Расширенной туманганской инициативы (РТИ).

Как отметил Вахруков, необходимо сохранить баланс между антропогенной нагрузкой на особо охраняемые природные территории и развитием туристической инфраструктуры.

В качестве примера он привел особенности развития туризма на Байкале, где сегодня действует максимально строгий режим охраны окружающей среды, предполагающий ограничения на строительство в том числе инфраструктурных объектов. Их отсутствие ведет к развитию «дикого» стихийного туризма, который оценивается в несколько миллионов человек ежегодно. Такой отдых наносит ущерб природе, создает значительную нагрузку на уникальную экологическую систему Байкала.

«Мы считаем, что основная подводящая инфраструктура, инфраструктура туристических троп – это задача государства. А развитие средств размещения, визит-центров, торговли – это задача частного бизнеса. Важно создать условия, чтобы туризм там появился», – подчеркнул Вахруков.

В свою очередь, директор центра развития международного туризма «Центр стратегических разработок» Юлия Максутова отметила, что особо охраняемые природные территории России в 2023 году посетили 14,5 млн. Причем более половины этих посещений приходится два крупных объекта – Сочинский и Кисловодский национальные парки. При этом, по словам эксперта, значительный потенциал в сфере экологического туризма имеют Красноярский край, Дагестан, Крым, Кабардино-Балкария, Калининградская область и Байкал.

В среду в Байкальске в Иркутской области состоялась 15-я сессия совета по туризму Расширенной туманганской инициативы (РТИ), в ней приняли участие представители России, КНР, Республики Корея и Монголии.

Расширенная туманганская инициатива — механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, поддерживаемый программой развития ООН, в который входят КНР, Республика Корея, Монголия и РФ.