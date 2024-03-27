"В этом году погода решила порадовать всех фанатов катания на горных склонах: много снега. Поэтому сообщаем, что в этом году мы продлеваем катание до 1 мая", — говорится в сообщении.

В 2023 году горнолыжный сезон на "Архызе" закрылся в середине апреля. Он длился 128 дней. За это время курорт посетили более 500 тыс. туристов.

В пресс-службе курорта ранее отмечали что минувшая зима была бесснежной и курорт работал за счет системы искусственного оснежения.

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.