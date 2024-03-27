"Ожидается, что бренды "Кавказское гостеприимство" и "Кавказское долголетие" станут ключевыми знаками качества на туристическом рынке, помогая гостям Северного Кавказа ориентироваться в разнообразных предложениях и выбирать лучшие услуги", — говорится в сообщении.

Специалисты вуза создали эти товарные знаки с целью поддержки развития ключевых отраслей промышленности и туризма. Планируется, что проект "Кавказское гостеприимство" будет внедрен в туристическую и санаторно-курортную отрасль Северного Кавказа уже в этом году.

Разработанные торговые марки СКФУ будут распространяться среди профильных предприятий макрорегиона по принципу добровольной сертификации. Это означает, что оба знака могут использоваться не только для маркировки продукции, производимой университетом, но также позволят производителям и поставщикам товаров и услуг добровольно сертифицировать свою продукцию для предоставления потребителям дополнительной гарантии качества, безопасности и соответствия стандартам.

"Наш университет активно участвует в развитии туризма на Северном Кавказе, начиная с подготовки кадров и заканчивая разработкой инновационных проектов. Одним из таких достижений является система оценки качества товаров и услуг, предоставляемых объектами туристической индустрии. Убежден, что разработка наших экспертов поможет повысить конкурентоспособность нашего макрорегиона, а также обеспечит стабильный экономический рост", — приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Вуз сотрудничает с более чем 150 предприятиями туриндустрии и поддерживает партнёрские отношения с профильными министерствами регионов. На сегодняшний день разрабатывается туристическая карта макрорегиона "Большой Кавказ".

Также СКФУ входит в состав федерального научно-образовательного консорциума "Устойчивый туризм", выступая ведущим центром подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. По программам высшего образования в области "Сервиса и туризма" в федеральном университете обучаются более 800 студентов.