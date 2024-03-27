«У нас есть возможность сегодня продемонстрировать наш туристический потенциал, договориться с коллегами о том, в каком формате мы будем осуществлять туристические обмены, проекты. Это и межтерриториальные, региональные, когда вовлечены несколько стран», — сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков во время пресс-подхода.

Он отметил, что также в рамках сессии РТИ состоится семинар, который будет посвящен экотуризму.

По словам зампреда правительства Иркутской области Руслана Ситникова, регион впервые принимает сессию РТИ.

«Очень интересная для нас площадка, на которой сегодня обсуждаются вопросы экологического туризма, происходит обмен опытом стран-участниц, формируются предложения и инициативы. По итогам будет издан сборник кейсов наших стран для последующего его распространения и применения», — рассказал он.

Также в совете по туризму РТИ приняли участие директор секретариата Ли Лоуренс Хумён, советник председателя ВЭБ.РФ Олег Плешивцев.

Расширенная туманганская инициатива — механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, поддерживаемый программой развития ООН, в который входят КНР, Республика Корея, Монголия и РФ.