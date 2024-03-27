По информации надзорного ведомства, ущерб окружающей среде составил более 8,5 млн рублей, которые были возмещены в бюджет округа.

"Установлено, что собственником земельного участка в Предгорном округе на площади более 3,5 тыс. кв. м размещены отходы различного морфологического состава в виде пластика, полиэтилена, металла, резины, пенопласта и текстиля. Объем отходов составил более 6,6 тыс. куб. м.", — говорится в сообщении.

Сам участок относится ко второй зоне округа санитарной охраны курортов федерального значения. На территории второй зоны запрещается проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

Предгорный округ входит в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.