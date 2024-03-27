"С самого утра все сцены "Балтийского дома" будут работать в полную мощность. Мы начнем день с детского спектакля — "Королевство кривых зеркал". Его предварит интерактивная игра в фойе. Тема этой весны — "Театральные каникулы". Артисты Балтийского дома вместе с маленькими театралами будут искать ответ на вопрос, каково это — быть зрителем, и в игровой форме развивать свои зрительские навыки. В гардеробе на первом этаже куртки и пальто сменят красивые платья", — сказал Шуб.

По его словам, на втором этаже откроет свои двери Большой зал, и почти тысяча зрителей будут рукоплескать народной артистке России Татьяне Пилецкой на спектакле "Семья в подарок". На третьем этаже зазвучит старое танго, на Малой сцене покажут работу "Счастье мое". В камерной 91-й комнате пройдет спектакль "Шатуны" — первая театральная постановка романа Юрия Мамлеева.

"Мы недавно выпустили "Евгения Онегина", готовим ряд новых премьер на малой сцене. Одна из них "И Никаких но" с Натальей Парашкиной. На днях начнутся гастроли в Новгороде, осенью поедем в Сухуми, есть приглашения в Вологду, во Владимир, Новосибирск", — добавил директор театра.

Главный режиссер Александринского театра Никита Кобелев рассказал, что сезон проходит под знаком Мейерхольда. "Планируется постановка в стиле кабаре, это будет рассказ о жизни Мейерхольда. До конца сезона выйдут еще две премьеры: "Закон Мерфи" и моя работы с Мартоном и Зиганшиной. В основе последней лежит переписка Екатерины Второй и Вольтера", — отметил он.

Генеральный директор театра Музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф в свою очередь добавил, что театр готовит оперетту "Жирофле-Жирофля". "В сентябре должны показать премьеру "Капитанской дочки" в постановке Игоря Коняева. В декабре выйдет "Хозяйка медной горы". Идут разговоры с Театром советской армии, так как у них права на мюзикл "Святая Анна". Возможно, сделаем совместную постановку с ними", — рассказал он.

Художественный руководитель театра им. Ленсовета, народная артистка России Лариса Луппиан отметила, что театр выпустил "Бешеные деньги" по Островскому и "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях". К показу готовится работа Анджея Бубеня "Рассказы Чехова", а в мае состоится премьера спектакля "Недоросль" по Фонвизину.