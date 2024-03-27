"Лось погиб под колесами автомобиля на отрезке дороги от КПП до Королевского бора сегодня утром. На этом же участке также в среду, 14 февраля, был насмерть сбит взрослый сохатый. Для фауны косы это большие потери", — сказал Калина.

По его словам, на Куршской косе уже долгое время автомобилисты не сбивали лосей. Но за последние полтора года подобные случаи участились. В результате в нацпарке при последнем учете диких животных, что прошел недавно, недосчитались порядка пяти особей. На сегодня на косе их осталось восемь.

Как правило, сохатые гибнут на дороге под колесами машин. Это происходит из-за невнимательности водителей и нарушения скоростного режима, который ограничен на косе 60 км в час. Беспечность водителя, который, по всей видимости, не соблюдал скоростной режим, обойдется ему дорого. За погибшего лося он будет должен выплатить компенсацию в размере 80 тыс. рублей. Ремонт машины также обойдется недешево, добавил директор.

"В настоящее время на косе идет ремонт единственной дороги. В этой связи нас волнует дальнейшее развитие ситуации с вопросом сохранения фауны нацпарка. Водители, по всей видимости, будут превышать разрешенную скорость движения, создавая для животных реальную опасность. Будем думать над решением этой проблемы", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).