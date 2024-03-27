Как сообщила пресс-служба администрации региона, гостиничный комплекс вместимостью до 1,7 тыс. человек станет частью курорта Miracleon. В рамках проекта помимо основного корпуса отеля построено 10 вилл, бассейны, рестораны, SPA-комплекс. Отель будет работать по системе "ультра всё включено".

Реализацию проекта в Краснодаре обсудили губернатор региона Вениамин Кондратьев и инвестор проекта Валерий Димоев.

"За пять лет в Анапе создан полноценный туристический кластер "Мираклеон". Это пять отелей 4 и 5 звезд с системой "все включено", которые принимают более 500 тысяч гостей ежегодно. Новый шаг — подготовка к открытию еще одного пятизвездочного комплекса на первой линии. Уверен, он будет пользоваться спросом. Хотелось, чтобы для вашей сети в приоритете была продукция кубанских сельхозпроизводителей. Местные продукты очень востребованы у гостей", — сообщил глава Кубани в ходе встречи.

В качестве мер господдержки предприятиям санаторно-курортной отрасли в Краснодарском крае предоставляют льготы по налогу на имущество, субсидируют процентные ставки по кредитам. В 2022-2023 годах направили субсидии на 85,5 млн рублей.

По словам Димоева, возвратность туристов на курорте составляет 65%. В прошлом году был открыт комплекс семейного типа "Город Мира" на 1 тыс. номеров.

Как сообщалось, объем инвестиций в проект гостиничного комплекса FЮNF составляет 2 млрд рублей.

По данным краевых властей, отели категории 4 и 5 звезд наиболее востребованы отдыхающими, их бронируют за 2-3 месяца до наступления летнего сезона, в осенне-зимний период загрузка таких отелей составляет 70-80%.

В настоящее время в Краснодарском крае работают 48 пятизвездочных отелей, большая часть расположена в Сочи и Анапе.

Miracleon — первый семейный курорт в Анапе, его строительство ведется на территории в 45 гектаров. В настоящее время на этой площадке действуют два пятизвездочных отеля и три категории "четыре звезды" с суммарным номерным фондом свыше 1,9 тыс. номеров. Как сообщалось, в мае 2023 года на его территории был открыт гостиничный комплекс "Город мира" стоимостью 2 млрд рублей.

ООО "Анапское взморье" зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году, его выручка в 2023 году выросла в 2,6 раза и составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль — почти в 20 раз, до 595,3 млн рублей. Единственным владельцем компании является Димоев.

Семья Димоевых также ведет строительство в Анапе винодельческого комплекса стоимостью 1 млрд рублей.