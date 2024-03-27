"Полеты стартуют в июне 2024 года и будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам"", — говорится в информации.

Стоимость билетов начинается от 18 тыс. тенге. "Вслед за запуском продаж авиабилетов из Алматы в Нукус и обратно, FlyArystan открыл продажи в Наманган — город цветов, расположенный в восточной части Ферганской долины в Узбекистане" — прокомментировал директор по планированию маршрутной сети и управлению доходами FlyArystan Ренат Абулханов, слова которого приводятся в пресс-релизе. FlyArystan — 100% дочерняя компания Air Astana. Лоукостер начал работу в 2019 году. Air Astana — национальный авиаперевозчик. 41% компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 26,6% — Citibank, 15,6% — британской компании BAE Systems, 6,5% — ЕНПФ.