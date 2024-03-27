Расписание вводится с 31 марта, рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний.

Для полетов из Саратова будут доступны курорты Сочи и Минеральные Воды, также авиакомпания "Икар" планирует полеты в Калининград.

Сохраняются популярные российские направления — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа и Сургут.

В частности, в Москву авиакомпаниями заявлено до 8 рейсов в день. В столицу будут летать "Аэрофлот" и "Россия" (в "Шереметьево"), "Победа" (во "Внуково" и в "Шереметьево"), S7 Airlines (в "Домодедово").

"Победа" увеличивает частоту полетов в Санкт-Петербург до двух раз в день.

"ИрАэро" с 25 апреля открывает рейсы в турецкую Анталью (дважды в неделю), сохраняются в летнем расписании аэропорта "Гагарин" рейсы в Баку ("ИрАэро") и в Ереван ("Ширак Авиа").