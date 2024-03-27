Количество пассажиров на внутренних рейсах выросло на 5%, на международных — на 18% (показатели в абсолютном выражении не приводятся).

Лидером по росту перевозок, согласно сообщению, стало "Шереметьево". Им обслужено около 5,8 млн человек: на внутренних линиях — 4 млн (+19%), на международных — почти 1,8 млн (+45%).

Операционные показатели "Домодедово" и "Внуково" в сообщении не приводятся. В январе пассажиропоток "Домодедово" упал почти на 24%, составив 1,2 млн человек, сообщалось со ссылкой на данные Росавиации. На внутренних рейсах было обслужено 865 тыс. пассажиров (-21%), на международных — 372 тыс. (-29%).

Через "Внуково" в январе было перевезено порядка 1,1 млн пассажиров (+18%): 530 тыс. на внутренних линиях (+9%) и 605 тыс. на зарубежных (+27%); через "Шереметьево" — более 3 млн человек (+29%), включая 2,09 млн внутри РФ (+20%) и 944 тыс. за пределы страны (+51%). Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла в январе 2024 года вырос на 9%, до 5,4 млн человек.