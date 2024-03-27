Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. На рейсах будут задействованы лайнеры Airbus A319 общей пассажировместимостью 128 человек (120 мест в классе "эконом", 8 — в "бизнесе").

Отмечается, что прямое авиасообщение Минеральные Воды — Анталья открылось на рейсах "России" в рамках летнего расписания 2023 года. Направление пользуется популярностью у туристов из России, поэтому в период майских праздников, отпусков и каникул на авиаперевозки регистрируется высокий спрос.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.