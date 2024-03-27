"На сегодняшний день тревожная ситуация остается с несчастными случаями гибели детей на водоемах: в 2023 году в Кузбассе (был) зафиксирован рост гибели детей на водных объектах. Всего утонуло 18 детей, в 2022 году — 13. В летний период — 14 и девять соответственно", — сообщила на заседании замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области Татьяна Сухих.

По ее словам, результаты проведенных прокуратурой проверок показали, что в большинстве случаев причиной утопления детей явился ненадлежащий контроль со стороны родителей и законных представителей, нахождение детей на водоемах в отсутствие взрослых, купание в несанкционированных местах.

"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об административных правонарушениях в Кемеровской области" и установить административную ответственность за нахождение на водных объектах детей без присмотра родителей или законных представителей", — добавила Сухих.

Депутаты утвердили изменения в законе сразу в двух чтениях.

Трансляция заседания велась на официальном сайте регионального парламента.

В пресс-службе Заксобрания "Интерфаксу" уточнили, что согласно изменениям в законодательстве, штраф от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей рублей ждет родителей, чьи дети младше 14 лет будут находиться на водоеме одни.