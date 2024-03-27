"Для нас прекрасно представлен Узбекистан — Самарканд, Бухара, Хива. Есть рост интереса к спортивному и оздоровительному туризму. Что касается Таджикистана, то помимо этнографического и гастротуризма, у небольшой прослойки туристов востребованы охота и подъемы на горные пики-семитысячники. Привлекателен Кыргызстан. Не могу с уверенностью сказать, что будет прямое сообщение с северным Кыргызстаном, как в прошлом году, но есть рейсы на Бишкек. Также растет интерес к Ошскому району", — сказал Мальцев.

По его словам, также ожидаются прямые рейсы в Таиланд и во Вьетнам. Кроме того, как отметил Мальцев, на Урале ждут открытия прямого рейса в Китай.

Он отметил, что много ожиданий связано с Турцией. Если в минувшем году свердловчане летали напрямую в Анталию и Стамбул, то в этом география должна расшириться, в частности, за счет Даламана. Также планируется обсудить с турецкой стороной иные направления, в том числе Аланию.