"В этом году он состоится 7-8 сентября и будет посвящен Году семьи", — сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом году фестиваль был посвящен Году педагога и наставника, 100-летию со дня образования биосферного заповедника имени Василия Пескова и 400-летию со дня рождения святителя Митрофана Воронежского.

Ежегодно в рамках мероприятия проводятся тематические мастер-классы, концертные программы творческих коллективов и т.д.

Международный фестиваль садов и цветов "Город-сад" — одна из ведущих площадок страны, где демонстрируются достижения садово-паркового, флористического и ландшафтного искусства.

Мероприятие пользуется популярностью у профессионального сообщества, жителей и гостей Воронежской области, в том числе представителей других стран. Ежегодно его посещают несколько десятков тысяч гостей.