"Что касается выездного туризма, то в прошлом году восстановилось до 70% общего потока относительно доковидного периода. Думаю, в этом году мы на уровень доковидного периода еще не выйдем, но вплотную приблизимся к нему", — заявил Барзыкин на пресс-конференции, организованной в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

По его словам, в 2024 году отечественный туризм уже получил два импульса. Первый во время февральских выходных, а второй во время мартовских праздников и весенних школьных каникул. При этом уровень бронирования уже на 16% опередил прошлогодние показатели.

Барзыкин напомнил, что в апреле стартуют речные круизы, давшие в 2023 году прирост по востребованности на 40%. На текущий год уже забронирована половина мест. Ожидается старт курсирования туристических поездов.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит ждать увеличения потока въездного туризма, чему может способствовать введение электронных виз. Речь идет о гостях из Ирана, Турции, Индии, Китая. В минувшем году всего въехали более 700 тыс. человек. В в этом году специалисты ждут роста на 20-28%.

Как отметил Барзыкин, цены в туризме идут вверх по всем отраслям. Но благодаря различным подушкам безопасности он считает, что этот рост сохранится на уровне инфляции, если валютный курс сильно не изменится.