"Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы по метеоусловиям, по состоянию на 9:00 мск 27 марта, вернулись в Сочи, обслужены и отправлены по городам назначения", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один борт остается на запасном аэродроме в связи наступившим временем отдыха экипажа.

"Также скорректировано время вылета рейса FV-6562 (за 26.03) в Санкт-Петербург. Он будет выполнен сегодня в 12:30 мск", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, до конца дня, согласно прогнозам, возможны кратковременные ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Сочи 26 и 27 марта наблюдаются ливни, грозы, смерчи и сильный ветер до 27 м/сек. Минувшей ночью несколько самолетов были отправлены на запасные аэродромы и задержаны на вылет. Горнолыжные курорты закрыли ряд канатных дорог и трасс. Ураган снес 26 деревьев, восстановительные работы продолжаются.