«Открытие гостиницы AZIMUT Отель Абакан запланировано на третий квартал 2024 года. На сегодняшний день строительство семиэтажного отеля практически завершено, идёт работа над итоговой отделкой интерьеров и фасадов здания», — говорится в сообщении.

В отеле будет 60 номеров различных категорий и ресторан на 70 посадочных мест с региональными мотивами в интерьере. В меню войдут гастрономические специалитеты Хакасии.

«Отель расположен в центре города. Железнодорожный вокзал находится в 10 минутах ходьбы, а дорога от аэропорта Абакана на такси займет 15-20 минут. В пешей доступности от гостиницы — Хакасский национальный театр кукол «Сказка», Национальный краеведческий музей и другие достопримечательности», — отмечается в сообщении.