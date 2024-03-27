"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями и поздним прибытием воздушных судов в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М.Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа" в г.Москву, "Россия" в г.Санкт-Петербург продолжительностью от 2 до 9 часов", — сказано в сообщении.

В связи с этим транспортная прокуратура следит за соблюдением прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, к настоящему времени вылетел задержанный ранее рейс в Екатеринбург, а также окончена посадка на задержанный рейс в Санкт-Петербург. Сохраняется задержка двух рейсов до Москвы, а также рейса до Новосибирска.