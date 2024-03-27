"Установлено, что в ноябре 2023 года двум пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Красноярск, отказано в реализации воздушной перевозки в связи с превышением количества пассажиров, ожидаемых к перевозке, над количеством мест на борту воздушного судна", — говорится в сообщении.

Генеральному директору АО было внесено представление об устранении нарушений закона, "по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей".

Пассажиры доставлены в пункт назначения, им предоставлена компенсация за нарушение условий перевозки в размере 2,5 тыс. рублей каждому.

По инициативе прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее авиакомпания уже привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.