Экспозиция посвящена окончанию исследования и реставрации картины, которая впервые представлена с момента её поступления в музей и проведенной реставрации.

"Вавилонская башня" долгое время считалась работой неизвестного мастера. Реставрация, осуществленная в Эрмитаже, и искусствоведческое исследование позволили вернуть картине имя ее создателей. Ранее безымянный шедевр является работой фламандского живописца Верхахта (1561 -1631), созданной им при участии не менее известных современников — Яна Брейгеля Старшего (1568 — 1625), Хендрика де Клерка (ок. 1570 — 1629/1630) и Абеля Гриммера (после 1570 — ок. 1619/1620).

В зале можно будет также увидеть произведения европейской живописи, графики, нумизматики и прикладного искусства XVI-XXI веков, посвящённые библейской легенде о возведении Вавилонской башни и восприятии её философского смысла художниками и учёными разных стран и эпох.