Причиной задержки стал сильный боковой ветер, уточнили в компании. "На данный момент вылет планируется после 15.00 мск", — сказал представитель "России".

В авиакомпании пообещали, что пассажирам будут оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: напитки, питание и проживание в гостинице.

Во вторник синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Татарстане и в Казани в частности. Сообщалось, что в республике в ближайшие дни ожидаются сильный ветер, дождь со снегом и метель.